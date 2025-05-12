Зеленский планирует визит в Турцию: переговоры с Россией на высоком уровне

Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что заявление Владимира Зеленского о поездке в Турцию для переговоров с Россией — лишь игра на публику, поскольку в Киеве понимают, что переговоры будет проводить российская делегация, а не сам Владимир Путин.