Зеленский планирует визит в Турцию: переговоры с Россией на высоком уровне

Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что заявление Владимира Зеленского о поездке в Турцию для переговоров с Россией — лишь игра на публику, поскольку в Киеве понимают, что переговоры будет проводить российская делегация, а не сам Владимир Путин.
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