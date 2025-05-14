Работы по сооружению линии скоростного трамвая Купчино – Шушары – Славянка идет по графику

Об этом рассказал Александр Беглов В Петербурге четко по графику идут работы по сооружению линии скоростного трамвая Купчино – Шушары – Славянка, отметил губернатор Александр Беглов, выступая с итогами о проделанной работе перед депутатами ЗакСа Петербурга 14 мая.