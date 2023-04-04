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Sohu: Полянский одной фразой разрушил заговор западных стран в ООН

Sohu: Полянский одной фразой разрушил заговор западных стран в ООН

Global Look Press | Lev Radin Российский дипломат поставил на место западных заговорщиков, пытавшихся дискредитировать РФ в Совбезе ООН и лишить ее прав на позицию председателя.

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