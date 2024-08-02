Законодатели США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ покинуть пост

Законодатели США и Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.