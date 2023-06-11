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СКР: не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами

СКР: не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами

С началом лета увеличивается количество несчастных случаев с детьми, выпавшими из окон. В связи с этим Следственное управление Следственного Комитета России (СКР) по ЯНАО обратилось к ямальцам с предупреждением не оставлять без присмотра детей.

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