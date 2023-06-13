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Президент США Байден продлил на год действие санкций в отношении властей Белорусии

Американский президент Джозеф Байден продлил действие санкций в отношении властей Белорусии. О продлении санкционного режима на один год в отношении белорусских властей сообщили в администрации президента Соединенных Штатов Америки.

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