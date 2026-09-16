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Аргументы недели

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На мосту Александра Невского восстановили движение четырех трамвайных маршрутов

На мосту Александра Невского восстановили движение четырех трамвайных маршрутов

После завершения ремонта трамвайных путей на мосту Александра Невского в Санкт-Петербурге восстановили движение четырех маршрутов.

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