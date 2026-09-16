На мосту Александра Невского восстановили движение четырех трамвайных маршрутов

После завершения ремонта трамвайных путей на мосту Александра Невского в Санкт-Петербурге восстановили движение четырех маршрутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Что стоит за пред...
- Что стоит за пред...
- Прагматизм вместо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым