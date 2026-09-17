Конгресс США предупредили об опасности использования ИИ в военной сфере

Эксперты в области искусственного интеллекта предупредили членов Конгресса США, что формального одобрения человеком решений ИИ в военной сфере становится недостаточно для реального контроля.
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