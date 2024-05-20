«Русские, не уходите! Без вас Армению разорвут на куски»

Куда на самом деле идет Ереван, где не в силах отказаться ни от денег Запада, ни от туристов из России, ни от приграничных сел, которые прямо сейчас все-таки приходится отдавать Азербайджану Владимир ВОРСОБИН Фото: Владимир ВОРСОБИН - Эй, вы кто такие?! – к нам, по армянским горам, нервно подпрыгивая, бежал джигит.