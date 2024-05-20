Куда на самом деле идет Ереван, где не в силах отказаться ни от денег Запада, ни от туристов из России, ни от приграничных сел, которые прямо сейчас все-таки приходится отдавать Азербайджану Владимир ВОРСОБИН Фото: Владимир ВОРСОБИН - Эй, вы кто такие?! – к нам, по армянским горам, нервно подпрыгивая, бежал джигит.
«Русские, не уходите! Без вас Армению разорвут на куски»
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Показали толпу армян, которые размахивали армянскими флагами и орали, что кавказское побережье России и Абхазия входят в состав Великой Армении!
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3 час.
Роман Гришаков
Я являюсь этническим армянином.И поэтому я скажу:ПАШИНЯН ТЫ ПИДОРАС!ТЫ ПРОДАЛ МОГИЛУ МОЕЙ БАБУШКИ В АРЦАХЕ В ГОРОДЕ СТЕПАНАКЕРТ И САМУ АРМЕНИЮ!БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ!ГОРИ В АДУ!!!
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2 час.
Роман Гришаков
Гнать всех мусульман из России!Россия-Православное государство.Великая Русь возрождается!СЛАВА РОССИИ!!!
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2 час.
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