6 Родовая книга

Маму ты полюбил, но любви не узнал В сознании пронеслась страшная догадка: "Если сын прочитал все мои книги, то он прекрасно осведомлён о моём отношении к Анастасии в первые дни знакомства с ней.
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