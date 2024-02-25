Концерты Дианы Арбениной во Владивостоке и Южно-Сахалинске были сняты с афиши. Организаторы мероприятий сообщили об отмене продажи билетов на официальных площадках, сообщает «Коммерсантъ».
Отменены концерты Дианы Арбениной во Владивостоке и Южно-Сахалинске
Комментарии
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Silver Kont
Правильно, хохлоблядь кулаченко( настоящая фамилия) не должна получать доходов в России... Пусть пиZдует в ридний кыив и там выступает перед рагулями... Одно выступление в кыиве в 2014 году чего стоит... Арбенина в Киеве 03.07.2014года https://www.youtube.com/watch?v=5whATHzvvgU
Арбенина в Киеве извинилась за российских коллег
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