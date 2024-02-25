Silver Kont

Правильно, хохлоблядь кулаченко( настоящая фамилия) не должна получать доходов в России... Пусть пиZдует в ридний кыив и там выступает перед рагулями... Одно выступление в кыиве в 2014 году чего стоит... Арбенина в Киеве 03.07.2014года https://www.youtube.com/watch?v=5whATHzvvgU