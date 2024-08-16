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Бойцы в Запорожье получили оборудование, доставленное из Архангельской области

Бойцы в Запорожье получили оборудование, доставленное из Архангельской области

В Запорожье военнослужащим передали оборудование, доставленное из Архангельской областиБойцам, которые несут службу в Запорожье, передали гуманитарный груз из Архангельской области.

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