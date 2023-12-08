Нападение ревнивца на сотрудника Комздрава на проспекте Культуры попало на видео

По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний безработный. В распоряжении 78.ru оказалось на видео с камер наблюдения, на которые попало нападение на 52-летнего врача-методиста Медицинского информационно-аналитического центра Комитета по здравоохранению Петербурга.