Нападение ревнивца на сотрудника Комздрава на проспекте Культуры попало на видео

По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний безработный. В распоряжении 78.ru оказалось на видео с камер наблюдения, на которые попало нападение на 52-летнего врача-методиста Медицинского информационно-аналитического центра Комитета по здравоохранению Петербурга.
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