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В SIPRI сообщили о росте импорта оружия в Европу вдвое

В SIPRI сообщили о росте импорта оружия в Европу вдвое

Импорт оружия в Европу за последние пять лет увеличился почти вдвое — на 94%. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 11 марта.

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