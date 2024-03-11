В SIPRI сообщили о росте импорта оружия в Европу вдвое

Импорт оружия в Европу за последние пять лет увеличился почти вдвое — на 94%. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 11 марта.
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