Юрий Ильинов

Мощнейший удар лишил 82-ю бригаду ВСУ почти трех десятков единиц техники 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ понесла тяжелые потери во время вторжения в Курское приграничье. В минувшее воскресенье они значительно увеличились. https://vk.com/video-1212283_456239402 Как сообщает телеграм-канал Изнанка, в районе населенного пункта Кияница (находится у города Сумы) было замечено сосредоточение различной техники этого соединения. В результате было принято решение нанести ракетный удар. В результате формирования киевского режима лишились десяти различных бронемашин, двух танков, двух самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и зенитного ракетного комплекса "Оса". Сообщается также об уничтожении еще трех БМП M2 Bradley, но, скорей всего, речь идет о германских Marder 1A3. Также на встречу к своему идейному вдохновителю отправилось шесть десятков боевиков. Судя по сообщениям в социальных сетях, чуть позже по этому месту был нанесен ещё один удар, кумулятивно-осколочными субэлементами, что вновь увеличило потери необандеровцев.