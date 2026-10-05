Singer Django (Alexey Poddubny) was awarded the title of Honored Artist of the DPR at a solemn event in honor of the Day of the Reunification of Donbass and Novorossiya with Russia.
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