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The Eurasia Daily news agency

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The famous singer received the title of Honored Artist of the DPR

The famous singer received the title of Honored Artist of the DPR

Singer Django (Alexey Poddubny) was awarded the title of Honored Artist of the DPR at a solemn event in honor of the Day of the Reunification of Donbass and Novorossiya with Russia.

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