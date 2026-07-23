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Наводить порядок в электричках доверили мигранткам в хиджабах: они тут же напали на школьницу. Все «степашки» в вагоне молчали

Наводить порядок в электричках доверили мигранткам в хиджабах: они тут же напали на школьницу. Все «степашки» в вагоне молчали

Точка зрения Автор: В. Панченко В московском метро, где ещё недавно единственным риском была давка в час пик, теперь появилась новая угроза.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Если Вас смущает союз и в данном предложении, то замените его на или. Хотя в русском языке при перечислении используется именно и. Понимаю, что Вам как иностранцу такие тонкости не понятны, хотя, как я понимаю в традициях ислама и требованиях шариата Вы дока.
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1 м.
Ирина Викторовна
Единственное, что надо сделать для безопасности жизни в стране, - отправить мигрантов восвояси и чем быстрее, тем лучше, без таких инспекторов безопаснее.
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1 м.
Alex Nемо
Ну если гражданин СССР для вас иностранец, то тогда с вами всё вполне понятно. А я от гражданства СССР никогда не отказывался и на гражданство ни одной из 14 недостран не менял и даже не пытался Почему 14 а не 15? Потому что Россия единственная реально самостоятельная страна и государство из всех 15 бывших респблик СССР!
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3 н.