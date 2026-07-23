Наводить порядок в электричках доверили мигранткам в хиджабах: они тут же напали на школьницу. Все «степашки» в вагоне молчали

Борис Леонтьев Если Вас смущает союз и в данном предложении, то замените его на или. Хотя в русском языке при перечислении используется именно и. Понимаю, что Вам как иностранцу такие тонкости не понятны, хотя, как я понимаю в традициях ислама и требованиях шариата Вы дока.

Ирина Викторовна Единственное, что надо сделать для безопасности жизни в стране, - отправить мигрантов восвояси и чем быстрее, тем лучше, без таких инспекторов безопаснее.