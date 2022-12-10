Рожин проинформировал о преимуществе России над США в гиперзвуковом оружии

Российский военный эксперт Борис Рожин проинформировал общественность о большом преимуществе России над США в сфере гиперзвукового, высокоточного вооружения, сообщает информационный портал "Московский комсомолец", ссылаясь на ТГ-канал эксперта.
Российский военный эксперт Борис Рожин проинформировал общественность о большом преимуществе России над США в сфере гиперзвукового, высокоточного вооружения, сообщает информационный портал "Московский комсомолец", ссылаясь на ТГ-канал эксперта.
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