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Рожин проинформировал о преимуществе России над США в гиперзвуковом оружии

Рожин проинформировал о преимуществе России над США в гиперзвуковом оружии

Российский военный эксперт Борис Рожин проинформировал общественность  о большом преимуществе России над США в сфере гиперзвукового, высокоточного вооружения, сообщает информационный портал "Московский комсомолец", ссылаясь на ТГ-канал эксперта.

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