«Решетнёв» начал изготовление солнечной батареи для спутника «Экспресс-40»

Аппарат для связи и телевещания будет полностью российским В компании «Решетнёв» (входит в Роскосмос) стартовало изготовление солнечной батареи для нового спутника «Экспресс-40».
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