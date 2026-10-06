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«Решетнёв» начал изготовление солнечной батареи для спутника «Экспресс-40»

«Решетнёв» начал изготовление солнечной батареи для спутника «Экспресс-40»

Аппарат для связи и телевещания будет полностью российским В компании «Решетнёв» (входит в Роскосмос) стартовало изготовление солнечной батареи для нового спутника «Экспресс-40».

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