В России задумались над смягчением уголовного законодательства

В Совфеде обсудили смягчение уголовного законодательства. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Представители Верховного суда России выдвинули идеи поднять размер мелкого хищения, а также законодательно обязать авторов любых инициатив по внесению изменений в Уголовный кодекс (УК) обосновывать свои предложения результатами уголовно-правовых и криминологических исследований.