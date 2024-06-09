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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич ушел из ФК «Матч ТВ», который тренировал с апреля 2023-го. Команда проиграла в последнем туре, но еще может выйти из группы

Он объявил об уходе в отставку в интервью сразу после поражения от «Ромы» (0:1) в 8-м туре групповой стадии Winline Медиалиги.

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