❗️Волк открыл охоту на людей и питомцев — под Петербургом настоящая тревога! В посёлке Дружная Горка (Гатчинский район Ленобласти) хищник вышел прямо к жилым домам — такого здесь не видели никогда.
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