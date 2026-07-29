Лед из водопровода как производственный риск

Игорь Яковлев - Основатель бренда барного льда «Холод Севера». Рынок пищевого льда в России за последние годы вырос в несколько раз, и продукт из нишевого превратился в товар повседневного спроса на полке федеральных сетей.
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