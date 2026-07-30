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Тахери из «Рубина» перешел в «Нассаджи». Форвард ни разу не забил в 4 играх за казанцев

« Рубин » сообщил об уходе  Касры Тахери . «ФК «Рубин» и «Нассаджи Мазандаран Каэмшехр» договорились о трансфере нападающего Касры Тахери в иранский клуб.

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