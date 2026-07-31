«Основа боеспособности»: в День тыла ВС России генерал МВО рассказал о трансформации тылового обеспечения

МОСКВА, 1 августа, ФедералПресс. В День тыла Вооруженных Сил России заместитель командующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Петров поздравил личный состав, ветеранов и гражданский персонал с профессиональным праздником.
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