FT: ЕК может разморозить около €13 млрд для Венгрии с целью поддержки Украины

По данным газеты Financial Times, Европейская комиссия собирается разморозить около тринадцати миллиардов евро для Венгрии, чтобы нарастить бюджет, а также для того, чтобы получить поддержку Будапешта в предоставлении финансовой поддержки Украине.
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