В Reuters рассказали о судьбе связанных с Орбаном компаний после его ухода

Компании и предприниматели, основавшие свой бизнес благодаря связям с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пересмотрели свою стратегию после того, как к власти пришло новое правительство, 2 августа сообщает Reuters.
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