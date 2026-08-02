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В Reuters рассказали о судьбе связанных с Орбаном компаний после его ухода

В Reuters рассказали о судьбе связанных с Орбаном компаний после его ухода

Компании и предприниматели, основавшие свой бизнес благодаря связям с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пересмотрели свою стратегию после того, как к власти пришло новое правительство, 2 августа сообщает Reuters.

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