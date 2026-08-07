Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Какими должны быть СМИ

«Газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор»(с)ЛенинМне тут в комментариях написали «Вот вы, Александр, критикуете российские СМИ.

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