Какими должны быть СМИ

«Газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор»(с)ЛенинМне тут в комментариях написали «Вот вы, Александр, критикуете российские СМИ.
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