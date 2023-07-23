Отношения улучшаются

Валерий Каулин

Оптимистичный тон статьи не учитывает, что Эрдоган в любой момент может достать из кармана фигу, а хуже того, и сжатый кулак. Таких друзей за спину не пускают. И это при том, что он в постсоветском пространстве активничает. А там такие же "друзья", за деньги готовые на любую гадость.