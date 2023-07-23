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Отношения улучшаются

Отношения улучшаются

Эрдоган высказался об отношениях с Россией.1. По его мнению, отношения между Россией и Турцией сейчас не ухудшаются, а наоборот, улучшаются.

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Комментарии
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Валерий Каулин
Оптимистичный тон статьи не учитывает, что Эрдоган в любой момент может достать из кармана фигу, а хуже того, и сжатый кулак. Таких друзей за спину не пускают. И это при том, что он в постсоветском пространстве активничает. А там такие же &quot;друзья&quot;, за деньги готовые на любую гадость.
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4 час.
Айдар Хусаинов
Да когда же ВВ перестанет на грабли наступать. Этой лисе надо либо хвост подпалить либо вообще отрезать.
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2 час.
Аркадий Шацкий
Эрдоган цену себе набивает, типа он может с Путиным переговорить, а Путина не спросили)
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52 мин.

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