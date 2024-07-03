Лодочная стоянка в Самаре была демонтирована после нарушения условий аренды

Стоянка для лодок в протоке Северная Воложка на Самаре была демонтирована по решению суда. Ранее владелец этой стоянки нарушил условия договора аренды водопользования, установив стоянку для лодок без разрешения Нижневолжского бассейнового водного управления.
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