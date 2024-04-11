Строить многоэтажки в микрорайонах без школ вновь разрешили в Новосибирске

Вопрос о блокировке выдачи разрешений застройщикам поднимался еще осенью прошлого года. Прокуратура постановила прекратить выдачу разрешений на строительство на территориях, не обеспеченных детскими садами и школами.
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