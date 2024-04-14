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Вам, кто учился в школе в СССР, эта легкотня не по зубам: что вы помните из стихов Владимира Маяковского, которые зубрили назубок?

Вам, кто учился в школе в СССР, эта легкотня не по зубам: что вы помните из стихов Владимира Маяковского, которые зубрили назубок?

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Комментарии
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С
Сергей
&quot;Зазубрили назубок&quot;! Автор, не позорься.
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17 час.
Evgenija Palette
Да прям... &quot; Не по зубам&quot;... ВСЁ ПОМНИМ, ДУРАЧОК... Хорошо бы ты что-нибудь помнил, сдав ЕГЭ...
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13 час.

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