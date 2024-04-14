Вам, кто учился в школе в СССР, эта легкотня не по зубам: что вы помните из стихов Владимира Маяковского, которые зубрили назубок?

А вы пройти этот тест могли бы одной левой, левой, левой? Владимир Маяковский, 1927 год, фото: Legion MeфdiaСегодня ровно 94 года, как навеки растаяло, испарилось, исчезло в небесах «облако в штанах» русской поэзии: умер Владимир Маяковский.