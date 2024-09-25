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«Царьград»: Зеленскому вручили в США «золотую тарелку» за геноцид

«Царьград»: Зеленскому вручили в США «золотую тарелку» за геноцид

Поплавская и Коц заявили, что награду Зеленскому дали не за вклад в развитие человечества, а за геноцид.

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Комментарии
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Eduard
Очередная взятка!
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18 час.
Eduard
На Западе думают,люди совсем дураки? Насза идиотов держат? Обама начав две войны получил&quot;Премию мира&quot;! Чё Гитлеру её посмертно не дали!
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18 час.
Eduard
Это геноцид на 100%.Будучи Президентом ое мог вывести ВСУ с Донбасса и мир наступил бы.Что сложного? А так он людей грубит за денежки Госдепа и его рабов из Европы! Но население монолитно молчит.Они смелые были с Януковисем!
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18 час.

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