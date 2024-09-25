Поплавская и Коц заявили, что награду Зеленскому дали не за вклад в развитие человечества, а за геноцид.
«Царьград»: Зеленскому вручили в США «золотую тарелку» за геноцид
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Очередная взятка!
Ответить
18 час.
Eduard
На Западе думают,люди совсем дураки? Насза идиотов держат? Обама начав две войны получил"Премию мира"! Чё Гитлеру её посмертно не дали!
Ответить
18 час.
Eduard
Это геноцид на 100%.Будучи Президентом ое мог вывести ВСУ с Донбасса и мир наступил бы.Что сложного? А так он людей грубит за денежки Госдепа и его рабов из Европы! Но население монолитно молчит.Они смелые были с Януковисем!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии