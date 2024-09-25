«Царьград»: Зеленскому вручили в США «золотую тарелку» за геноцид

На Западе думают,люди совсем дураки? Насза идиотов держат? Обама начав две войны получил"Премию мира"! Чё Гитлеру её посмертно не дали!

Eduard

Это геноцид на 100%.Будучи Президентом ое мог вывести ВСУ с Донбасса и мир наступил бы.Что сложного? А так он людей грубит за денежки Госдепа и его рабов из Европы! Но население монолитно молчит.Они смелые были с Януковисем!