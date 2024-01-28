В Багдаде начались переговоры о выводе войск США из Ирака

США и Ирак провели в субботу, 27 января, в Багдаде первый раунд официальных переговоров о сворачивании миссии возглавляемой США военной коалиции, сформированной для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство».
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