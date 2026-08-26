Индия отправила гуманитарную помощь в Непал после внезапного наводнения

После телефонного разговора премьер-министра Нарендры Моди со своим непальским коллегой Балендрой Шахом Индия отправила в Непал гуманитарную помощь для преодоления последствий внезапного наводнения, пишет 26 августа газета The Economic Times.
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