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Индия отправила гуманитарную помощь в Непал после внезапного наводнения

Индия отправила гуманитарную помощь в Непал после внезапного наводнения

После телефонного разговора премьер-министра Нарендры Моди со своим непальским коллегой Балендрой Шахом Индия отправила в Непал гуманитарную помощь для преодоления последствий внезапного наводнения, пишет 26 августа газета The Economic Times.

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