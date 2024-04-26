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"КОКАИН МОЖНО ПРОДАТЬ ОДИН РАЗ, А РЕБЁНКА – ПЯТЬ РАЗ В ДЕНЬ": ФАКТЫ И ТЕОРИИ ЗАГОВОРА О ПЕДОФИЛЬСКОМ ЛОББИ

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АНАСТАСИЯ БАКАНОВА А что если педофилы из числа селебрити – это ещё и злодеи, убивающие детей, чтобы сохранить вечную молодость? А как вы воспримете (или уже восприняли) информацию об острове господина Эпштейна, где богатые дяди веселятся с маленькими мальчиками и девочками за деньги? Всё это звенья одной "теории заговора", где члены могущественной мировой организации делают заказы на ребят, не способных защитить себя самостоятельно.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, кругом одни педерасты и педофилы.
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21 час.
Sergiy Che
В средние века многие погромы иудейских поселений начинались после пропажи христианских детей которых приносили в жертву какому то талмудическому существу и за что в обмен получались иудейскими мудрецами некие сверхсилы - дыма столько веков совсем без огня не бывает....
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20 час.

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