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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Газзаев говорил: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит». Гусев считает совмещение Карпина неправильным

Бывший главный тренер «Динамо»  Ролан Гусев рассказал о своих отношениях с Валерием Карпиным .  – У нас были абсолютно нормальные отношения.

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