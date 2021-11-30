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Стало известно о возможностях модернизированного «Панциря» в борьбе с БЛА

Стало известно о возможностях модернизированного «Панциря» в борьбе с БЛА

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М» после модернизации способен противостоять всем типам летающих беспилотников, в том числе ударным, заявил директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, 30 ноября передает ТАСС.

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