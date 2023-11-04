Черная пятница: магия скидок и маркетинговые трюки Елена ГалицкаяС Черной пятницей все понятно: её ждут с нетерпением! Огромные красные, желтые и черные ценники уговаривают опустошить свой кошелек на огромную сумму, а электронные рассылки и уведомления в мессенджерах твердят, что таких выгодных предложений никогда больше не будет.