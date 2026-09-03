Семья как конструктор: что мы выбираем, когда выбираем формат отношений

Разговоры о том, как должна выглядеть современная семья, снова вышли на первый план. В школах появляются курсы, призванные объяснить подросткам устройство брака, но куда интереснее наблюдать за тем, как сами взрослые пересобирают привычные модели.
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