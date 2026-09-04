Более 13 тысяч детей минувшим летом посетили спортивно-патриотические лагеря. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, по просьбам учеников и родителей количество лагерей в этом году было увеличено с трех до десяти.
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