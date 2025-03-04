Царьград Фото: Царьград Армия НАТО готова нанести удар по России. В Сети появилось смешное видео.
"Мы станцуем! Бойся, Путин!": Армия НАТО готова к удару. Да, это смешное видео
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Урод, ты надоел своей паскудной картинкой.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Над бандеровцами тоже смеялись, а уже сколько от них погибло граждан России. А мне ничуть не смешно. Глупо смеяться перед войной. Надо быть готовым к отпору. Перед ВОВ тоже было шапкозакидательство. А чем обернулось, помним.
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2 час.
Владимир Алтайцев
А было ли видео? Если было, то почему не приведено? Даже про врагов врать нельзя. Надо знать правду, чтобы дать отпор.
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2 час.
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