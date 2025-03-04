"Мы станцуем! Бойся, Путин!": Армия НАТО готова к удару. Да, это смешное видео

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Урод, ты  надоел  своей  паскудной  картинкой.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Над  бандеровцами  тоже  смеялись, а  уже  сколько  от  них погибло  граждан России. А мне ничуть не смешно. Глупо  смеяться  перед войной. Надо быть готовым к отпору. Перед ВОВ  тоже  было шапкозакидательство. А  чем обернулось, помним.
Ответить
2 час.
Владимир Алтайцев
А  было ли видео?  Если  было, то почему  не  приведено?  Даже  про врагов  врать  нельзя. Надо  знать правду, чтобы  дать отпор.
Ответить
2 час.
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