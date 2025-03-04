"Мы станцуем! Бойся, Путин!": Армия НАТО готова к удару. Да, это смешное видео

Владимир Алтайцев

Над бандеровцами тоже смеялись, а уже сколько от них погибло граждан России. А мне ничуть не смешно. Глупо смеяться перед войной. Надо быть готовым к отпору. Перед ВОВ тоже было шапкозакидательство. А чем обернулось, помним.