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Люксовый автомобиль нашли у фигуранта дела экс-замминистра обороны Булгакова

Люксовый автомобиль нашли у фигуранта дела экс-замминистра обороны Булгакова

В ходе следственных действий у руководителя АО «Грязинский пищевой комбинат» Александра Михайленко, который является фигурантом дела бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, нашли автомобиль марки Aston Martin DB9 Coupe.

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ГВ
Герман Веснин
Жду портрет в тюремной робе,
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