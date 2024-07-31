Люксовый автомобиль нашли у фигуранта дела экс-замминистра обороны Булгакова

В ходе следственных действий у руководителя АО «Грязинский пищевой комбинат» Александра Михайленко, который является фигурантом дела бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, нашли автомобиль марки Aston Martin DB9 Coupe.
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