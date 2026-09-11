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Вести Севастополь

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Педагоги и краеведы из Севастополя приняли участие в турслёте

Педагоги и краеведы из Севастополя приняли участие в турслёте

Первый туристический слёт представителей сферы образования прошёл в Севастополе. Первый туристический слёт педагогических работников, студентов педагогических направлений и представителей общественных организаций в сфере образования провели в Севастополе.

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