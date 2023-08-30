Начало конца. Германские штурмовые части в операции «Михаэль» 1918 года

В данной статье речь идет о первой из пяти наступательных операций, предпринятых германской армией на западном фронте против стран Антанты в марте-июне 1918 года и объединенных понятием «Весеннее наступление 1918 года».
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