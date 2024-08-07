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Закон, порядок, государство

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Транспортные полицейские на Дальнем Востоке провели акцию «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники аппарата Управления транспорта МВД России по ДФО и Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте встретились с воспитанниками подшефного подростково-молодежного клуба «Отвага».

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