«Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники». В России запретили IP-телефонию

Правительство РФ в своем постановлении от 26 декабря 2024 года за номером 1898 исключило из перечня лицензий на оказание услуг связи лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации (IP-телефонию).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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