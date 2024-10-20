Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Екатерина Мезенцова
    мне кажется за этот  цирк им просто платят деньги те, кто с запада решил нам навязать эту хреньМосквичка привела...
  • Виктор Луговой
    Насколько мне удалось выяснить в своё время от камрадов с мест, - лезгинку танцует весь Кавказ, просто она у разных э...Подросток избил р...
  • Старый
    Господа Россияне пока мы будем смотреть со стороны, они будут наглеть. За такое надо их тоже заставлять барыню тан...Подросток избил р...

Россиян предупредили о новом вирусе в Telegram. Какую схему придумали мошенники?

Россиян предупредили о новом вирусе в Telegram. Какую схему придумали мошенники?

Пользователям мессенджера Telegram начали рассылать новый вирус, который может содержаться в прикрепленных к сообщению файлах, предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх