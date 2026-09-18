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Север Пресс

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На Ямале подвели итоги первого дня голосования

На Ямале подвели итоги первого дня голосования

На Ямале избирательные участки закрылись 18 сентября в 20:00. В первый день голосования нарушений не было, сообщил журналистам руководитель окружного штаба общественного наблюдения Дмитрий Заякин.

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