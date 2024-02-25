8 головоломок для тех, кто любит похвастаться своей внимательностью

А вы считаете себя внимательным человеком? Может вы и не жаловались на дефицит внимательности ранее, но все зависит от ситуации, правда? Ведь одно дело - не заметить мешок с мусором у двери, который вас попросили вынести, и другое - не заметить все 10 отличий на картинке, которые специально сделали максимально незаметными.